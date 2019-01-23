СМИ: Российские импортеры алкоголя начали повышать цены Но федеральные ритейлеры пока что не готовы это принимать

Российские импортеры вина и другого алкоголя в начале года начали поднимать цены на продукцию. Об этом в среду пишет «Коммерсантъ».

Причиной роста цен стало повышение НДС, а также ослабление рубля и введение помарочного учета. Компания Simple с 14 января поднял цены на свой ассортимент. Рост составляет от 6-8% до 20%. Компания отметила несколько факторов удорожания, помимо названных: это также рост цен на логистику и рост цен на продукцию, которая подорожала у самих производителей.

Представители компании Beluga заявили, что повысили цены на 3-7%. В числе факторов также назвали рос отпускных цен. Компания Ladoga подняла цены на импортный портфель на 2%.

Эксперты подчеркивают, что до потребителей повышение цен дойдет через два-три месяца. Кроме того, импортеры говорят об отказе федеральных ритейлеров менять цены. Сами ритейлеры от комментариев отказались.

Отметим, в январе-сентябре 2018 года импорт тихих вин в Россию сократился на 3,5%. Импорт игристых возрос на 10,8%. По крепким напиткам увеличились поставки виски – на 18,65%, рома – на 7,5%, коньяков и бренди – на 0,1%.