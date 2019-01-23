Все новости

23.01.19 / 17:43 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге открылся музей блокадной медицины

На Старорусской, 3

Фото АБН

В Петербурге в лечебно-диагностическом реабилитационном и научном центре для блокадников открылся музей блокадной медицины в преддверии 75-летия со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом в среду сообщили в Смольном.

Музей находится на Старорусской, 3. В открытии принял участие врио губернатора Александр Беглов. Он поблагодарил профессора и доктора медицинских наук Татьяну Голубеву – автора идеи – и общественную организацию «Жители блокадного Ленинграда». Кроме того, временный градоначальник вручил ветеранам памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Музей открыли за два месяца. Экспонаты собирали сами блокадники вместе с врачами Госпиталя ветеранов войн, в котором во времена блокады работал 51-й эвакуационный госпиталь. В нем лечение получали бойцы Ленинградского и Волховского фронтов.

Добавим, в понедельник, 21 января, петербургское правительство установило порядок денежных выплат в связи с 75-й годовщиной снятия блокады. Петербуржцам перечислят деньги 24 января. Средства получат инвалиды ВОВ, ветераны ВОВ и бывшие несовершеннолетние узники. Им выплатят по 7 тыс. рублей.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

114 SQL queries done. Page generation took 0,156 seconds.