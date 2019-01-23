В Петербурге открылся музей блокадной медицины На Старорусской, 3

В Петербурге в лечебно-диагностическом реабилитационном и научном центре для блокадников открылся музей блокадной медицины в преддверии 75-летия со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом в среду сообщили в Смольном.



Музей находится на Старорусской, 3. В открытии принял участие врио губернатора Александр Беглов. Он поблагодарил профессора и доктора медицинских наук Татьяну Голубеву – автора идеи – и общественную организацию «Жители блокадного Ленинграда». Кроме того, временный градоначальник вручил ветеранам памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Музей открыли за два месяца. Экспонаты собирали сами блокадники вместе с врачами Госпиталя ветеранов войн, в котором во времена блокады работал 51-й эвакуационный госпиталь. В нем лечение получали бойцы Ленинградского и Волховского фронтов.

Добавим, в понедельник, 21 января, петербургское правительство установило порядок денежных выплат в связи с 75-й годовщиной снятия блокады. Петербуржцам перечислят деньги 24 января. Средства получат инвалиды ВОВ, ветераны ВОВ и бывшие несовершеннолетние узники. Им выплатят по 7 тыс. рублей.