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23.01.19 / 19:42 Новости / Россия и мир

Создатели овечки Долли вырастят неуязвимых для гриппа куриц

Для этого ученые хотят отредактировать у курицы часть гена

Фото: cliparthouse.ru

Создатели овечки Долли из Рослинского института Шотландии планируют вырастить неуязвимую для гриппа курицу. Об этом накануне писал Reuters.

Для этого ученые хотят отредактировать у курицы часть гена ANP32. Это кодирующий белок, который нужен вирусу гриппа, чтобы заразить организм. Без него клетки нельзя заразить (в исследованиях говорится о типе А вируса). В планах получить первую такую птицу в этом году.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировала новую пандемию гриппа в текущем году. Кроме того, ВОЗ оценила убытки от пандемии гриппа в $60 млрд в год. Болезнь передается от диких птиц к домашним, которые заражают людей, преимущественно работников сельского хозяйства.

В случае успеха ученые смогут остановить следующую пандемию гриппа на этапе распространения у первоисточника. Однако препятствовать распространению этих куриц могут производители мяса курицы и общество, которое боится «генетически отредактированную еду».

Добавим, как передает издание, от предыдущей пандемии 2009-2010 годов умерли примерно 500 тыс. человек. При этом грипп был вызван относительно мягким штаммом вируса H1N1. Знаменитая «испанка» в 1918 году унесла жизни около 50 млн человек.

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