Центр Петербурга обработают гранитной крошкой Гранитная крошка «продержится» до весны

Около 100 улиц в центре Петербурга дорожные предприятия обработают гранитной крошкой. Об этом в среду рассказали в пресс-службе Смольного.



По словам главы комитета по благоустройству Владимира Рублевского, на обработку ушло уже 150 т крошки за последние сутки. Из-за продолжительного и обильного снегопада на тротуарах появился накат, необходимый для работы именно этим материалом. Тротуары посыпают мелкой крошкой размером в 1-3 мм.

Гранитная крошка «продержится» до весны. В сообщении подчеркивается, что во время оттепели «вплавляется» в накат гранями, что делает материал еще более эффективным. Улицы были выбраны вместе с Водоканалом. Специалисты пытались избежать проблем с канализацией весной.

Добавим, будут обработаны улицы в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском районах и на Васильевском острове. Также гранитная крошка будет на тротуарах в поселках Выборгского, Колпинского, Пушкинского, Петродворцового, Красносельского и Курортного районов. Остальные улицы обработают песко-соляной смесью.