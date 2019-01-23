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23.01.19 / 18:18 Новости / Петербург и Ленобласть

Центр Петербурга обработают гранитной крошкой

Гранитная крошка «продержится» до весны

Фото: комитет по благоустройству

Около 100 улиц в центре Петербурга дорожные предприятия обработают гранитной крошкой. Об этом в среду рассказали в пресс-службе Смольного.

По словам главы комитета по благоустройству Владимира Рублевского, на обработку ушло уже 150 т крошки за последние сутки. Из-за продолжительного и обильного снегопада на тротуарах появился накат, необходимый для работы именно этим материалом. Тротуары посыпают мелкой крошкой размером в 1-3 мм.

Гранитная крошка «продержится» до весны. В сообщении подчеркивается, что во время оттепели «вплавляется» в накат гранями, что делает материал еще более эффективным. Улицы были выбраны вместе с Водоканалом. Специалисты пытались избежать проблем с канализацией весной.

Добавим, будут обработаны улицы в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском районах и на Васильевском острове. Также гранитная крошка будет на тротуарах в поселках Выборгского, Колпинского, Пушкинского, Петродворцового, Красносельского и Курортного районов. Остальные улицы обработают песко-соляной смесью.

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