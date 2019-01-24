Суд оштрафовал петербургскую епархию на 100 тыс. рублей Из-за нарушения требований содержания объекта культурного наследия федерального значения

Петродворцовый районный суд Петербурга оштрафовал Санкт-Петербургскую епархию Русской православной церкви на 100 тыс. рублей. Об этом в четверг сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.



Епархия обвиняется в нарушении требований содержания объекта культурного наследия федерального значения «Дома жилые», входящего в состав «Подворья Городищенского монастыря Рождества Богородицы». Организация содержала фасады объекта в ненадлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, незаконно изменила внешний вид объекта, а также не сообщила соответствующим органам о повреждениях здания. Кроме того, епархия не приняла никаких мер, чтобы остановить разрушения и даже не проводила противоаварийные работы. Также обнаружено отсутствие части крови после пожара и другие повреждения.

Представитель ответчика объяснил, что организация не имеет дохода и финансируется за счет пожертвований. Эти средства в первую очередь идут на восстановление часовни.

Добавим, вместе с тем суд на 100 тыс. рублей оштрафовал православную местную религиозную организацию Приход храма святых апостолов Петра и Павла в Знаменке. Организация без соответствующего разрешения проводила работы на объекте культурного наследия федерального значения «Церковь Святых апостолов Петра и Павла». Памятник входит в состав Дворцово-паркового ансамбля Знаменской дачи.