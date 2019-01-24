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24.01.19 / 19:07 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

JLL: Средняя загрузка гостиниц в Петербурге упала до 61,3% в 2018 году

А среднегодовая цена за номер выросла до 7,8 тыс. рублей

ростов на донуПо итогам 2018 года средняя загрузка гостиниц в Петербурге упала на 1 п.п., составив 61,3%. Такие данные в четверг приводит компания JLL.

При этом лидером по заполняемости стал высокий сегмент с показателем 73% проданных номеров. Наиболее низкий показатель аналитики зафиксировали в люксовом сегменте – 55%.

Среднегодовая цена за номер (ADR) в петербургских гостиницах выросла до 7,8 тыс. рублей (+17% год к году). По мнению Татьяны Веллер, руководителя департамента гостиничного бизнеса JLL, в 2019 году Петербургский гостиничный бизнес будет стремиться вернуть показатели 2017 года по загрузке, сохранив тариф 2018 года.

Добавим, JLL проанализировала цены и загруженность брендированных гостиниц Петербурга на основе данных STR. Основу анализа составили отели под международными и локальными брендами. Ранее JLL сообщала, что в прошлом году в Петербурге открылось более 500 новых брендированных гостиниц. Эксперты связывают такой рост с проведением чемпионата мира по футболу.

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