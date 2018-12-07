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07.12.18 / 11:10 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В 2018 году в Петербурге открылось более 500 новых брендированных гостиниц

А на следующий год пока что не заявлено ни одного открытия

В 2018 году в Петербурге открылось 539 новых брендированных отелей. Такой рост связан с проведением чемпионата мира по футболу, сообщили в пятницу аналитики компании JLL.

В Москве за этот год появилось более 1,7 тыс. новых брендированных отелей. Объем ввода отелей в России вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. На фоне подготовки к ЧМ брендированный рынок вырос н 5,7 тыс. номеров против 3,7 тыс. номеров в 2017 году. Из этих 5,7 тыс. отелей 3,4 тыс. открылись в городах, принимавших матчи чемпионата мира.

При этом на следующий год в Петербурге пока что не заявлено ни одного открытия. В Москве международные отельеры планируют открытие 1,1 тыс. номеров.

Ранее в октябре стало известно, что количество свободных площадей в торговых центрах Петербурга в III квартале текущего года выросло на 3,9% с начала года. По мнению экспертов JLL, причина увеличения свободных площадей – закрытие двух гипермаркетов Prisma. При этом объем открытых или анонсированных магазинов в ТЦ города превысил 83 тыс. кв. м. Это максимальное значение за последние 10 лет, отмечали в JLL.

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