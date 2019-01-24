Беглов: Петербург остается одним из самых безопасных городов страны Уровень преступности в городе снизился на 2,7 %

Врио губернатора Александр Беглов заявил, что Петербурге остается одним из самых безопасных городов страны. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Смольного.

«Во всех вопросах, которые существуют в сфере безопасности и правопорядка – я ваш главный помощник», – отметил Беглов на расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. По его словам, в 2018 году город выделил 97 млн рублей полиции, на которые было закуплено 110 автомобилей. Кроме того, из бюджета на покупку двухэтажного модульного здания сборно-разборной конструкции для полка конвойной службы было выделено около 20 млн рублей.

На госпрограмму «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» в прошлом году выделили 3,5 млрд рублей. В рамках соглашения между МВД России и городским правительством петербургское управление с 2019 по 2021 годы получит по 300 млн рублей каждый год на покупку транспорта, оборудования, средств связи и ремонт зданий. Беглов отметил, что финансирование уже началось.

Временный градоначальник поделился планами по установке дополнительных средств безопасности в местах проведения митингов. Также он рассказал о создании «Умных остановок» и «Умных домофонов».

Отметим, по итогам прошлого года число зафиксированных преступлений в Петербурге снизилось на 1,4 %. За год было совершено 51420 преступлений. Уровень преступности в городе снизился на 2,7 % (960 преступлений на 100 тыс. человек). Это ниже среднероссийского показателя (1355).