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24.01.19 / 12:03 Новости / Петербург и Ленобласть

Репетиция парада довела Петербург до семибалльных пробок

К параду готовятся со вторника

Репетиция торжественного парада, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, привела к тому, что Петербург днем встал в семибалльных пробках. Об этом в четверг свидетельствуют данные «Яндекс.Пробок».

По данным сервиса, перекрыта Дворцовая набережная, Английская набережная и Литейный  мост. В пробках стоит Садовая улица, Литейный проспект, а также ряд других улиц в центре города. Также пробки есть на Выборгской стороне рядом с Литейным мостом, на Васильевском острове по 8-9 линии и на Петроградской стороне – на Большом проспекте и Большой Пушкарской улице.

Напомним, парад пройдет утром 27 января. Подготовку к нему начали на этой неделе. Из-за парада запрещают парковку на ряде улиц в центре города, а также закрывают Дворцовый мост. Пробки из-за парада начались уже во вторник.

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