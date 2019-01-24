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24.01.19 / 19:31 Новости / Россия и мир / Экономика

«Роснефть» продала долю в дочерней компании норвежской Equinor

Фото АБН

«Роснефть» продала долю в дочерней компании «Севкомнефтегаз» норвежской организации Equinor. Об этом стало известно в четверг из материалов «Роснефти».

Российская компания снизила свою долю в «дочке» со 100% до 66,67%, передает «Прайм». Издание со ссылкой на базу данных Единого государственного реестра юридических лиц сообщило, что 33,33% «Севкомнефтегаза» перешло Equinor. Сумма сделки неизвестна.

Напомним, ранее в четверг акции «Роснефти» начали падать. По фиксингу на Московской бирже на 16:05 часов, стоимость ценных бумаг снизилась на 3,1%. Возможная причина – политические протесты в Венесуэле.

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