«Роснефть» продала долю в дочерней компании норвежской Equinor

«Роснефть» продала долю в дочерней компании «Севкомнефтегаз» норвежской организации Equinor. Об этом стало известно в четверг из материалов «Роснефти».
Российская компания снизила свою долю в «дочке» со 100% до 66,67%, передает «Прайм». Издание со ссылкой на базу данных Единого государственного реестра юридических лиц сообщило, что 33,33% «Севкомнефтегаза» перешло Equinor. Сумма сделки неизвестна.
Напомним, ранее в четверг акции «Роснефти» начали падать. По фиксингу на Московской бирже на 16:05 часов, стоимость ценных бумаг снизилась на 3,1%. Возможная причина – политические протесты в Венесуэле.
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