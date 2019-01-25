Госдолг Украины в 2018 году вырос на 2,6% год к году До 2,1 трлн гривен

Госдолг Украины в 2018 году вырос на 2,6% год к году. Об этом в пятницу сообщил украинский Минфин.

Согласно данным ведомства, совокупный долг Украины увеличился до 2,1 трлн гривен. Это около $78 млрд.

Прямой внутренний государственный долг за 2018 год вырос на 1,5%. Он составил 1,8 трлн гривен — $66,92 млрд.

Отметим, внешний долг России в 2018 году снизился на 12,4% год к году. Он стал меньше на $64,4 млрд. На начало 2019 года, объем внешнего госдолга составил $453,7 млрд.