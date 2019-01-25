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25.01.19 / 16:28 Новости / Россия и мир / Экономика

Количество фальшивых денег в 2018 году в России уменьшилось на 15% год к году

До 38,5 тыс. подделок

Фото АБН

Количество фальшивых денег в 2018 году в России уменьшилось на 15% год к году. Об этом в пятницу сообщили в Центробанке.

Всего в прошлом году в банковской системе обнаружено 38,5 тыс. поддельных купюр. Регулятор отметил, что чаще всего подделывают банкноты крупных номиналов. В частности, в прошлом году выявили 27,76 тыс. поддельных пятитысячных купюр.

Также регулятор сообщил, что незначительной является доля банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Все они низкого качества – изготовлены на цветных принтерах.

Отметим, в 2017 году количество фальшивых денег снизилось на 25% год к году. Всего было обнаружено 45 тыс. подделок.

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