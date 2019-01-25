В «Пулково» застряли 140 человек из-за задержки рейса на шесть часов «Боинг-737» должен был вылететь в 17:00 по московскому времени

В петербургском аэропорту «Пулково» застряли 140 человек из-за задержки рейса R3 588 в Якутск минимум на шесть часов. Об этом в пятницу пишет «Фонтанка».



«Боинг-737» должен был вылететь из Петербурга в 17:00 по московскому времени 25 января. Однако рейс перенесли ориентировочно на 23:00.

Представитель авиакомпании «Якутия» сообщил изданию, что это не связано с поломкой самолета. Он пояснил, что утром в пятницу воздушное судно направлялось в Якутск, однако приземлиться не удалось из-за скользкой полосы. Поэтому борт направился на запасной аэропорт в Нерюнгри. Отмечается, что самолет уже летит в Якутск, откуда направится в Петербург.

Напомним, в воскресенье, 20 января, МИД РФ сообщил о массовой отмене рейсов в США. Из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях США в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменено более 1 тыс. авиарейсов. А в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения.