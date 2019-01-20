МИД России предупредил о массовой отмене рейсов в США из-за непогоды

Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) предупредил россиян о массовой отмене авиарейсов в США из-за непогоды. Об этом в ведомстве сообщили в воскресенье.
По данным ДСКЦ, из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях США в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменено более 1 тыс. авиарейсов. При этом в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения.
Добавим, по информации CNN, в стране отменено более 2,7 тыс. авиарейсов. Около 100 млн человек в той или иной степени оказались под влиянием непогоды, отмечает агентство. Ухудшение погоды ожидается и в понедельник.
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