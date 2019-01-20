Все новости

20.01.19 / 12:17 Новости / Россия и мир / Экономика

МИД России предупредил о массовой отмене рейсов в США из-за непогоды

В двух штатах введен режим чрезвычайного положения

Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) предупредил россиян о массовой отмене авиарейсов в США из-за непогоды. Об этом в ведомстве сообщили в воскресенье.

По данным ДСКЦ, из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях США в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменено более 1 тыс. авиарейсов. При этом в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения.

Добавим, по информации CNN, в стране отменено более 2,7 тыс. авиарейсов. Около 100 млн человек в той или иной степени оказались под влиянием непогоды, отмечает агентство. Ухудшение погоды ожидается и в понедельник.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

111 SQL queries done. Page generation took 0,144 seconds.