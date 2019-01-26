Патрушев провел в Петербурге совещание о создании образовательного центра по судостроению

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Петербурге совещание о создании научно-образовательного центра в сфере судостроения и смежных отраслей. Об этом сообщили в пресс-службе Совета безопасности.

Центр планируется создать на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, передает ТАСС. Основная цель – способствование развитию судостроительной отрасли. Для этого предполагается интегрировать ведущие профильные учебные и научные организации с промышленными предприятиями.

Добавим, в прошлом году судостроители из Петербурга и Гамбурга договорились о совместной подготовке специалистов. Соответствующий меморандум подписали Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и Союз немецких судостроителей. Также в соглашении участвует Технический университет Гамбурга.