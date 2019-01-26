МЧС Петербурга предупредило о гололеде и снежном накате в воскресенье

ГУ МЧС по Петербургу предупредило о гололеде и снежном накате в воскресенье. Соответствующий прогноз спасатели опубликовали в субботу.

Согласно сообщению, в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами ожидается снег, а скорость ветра составит 2-7 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от -13 до -15 градусов по Цельсию, отметили в МЧС.

Напомним, ранее метеорологи заявили, что в выходные в городе будет холодная погода. Они сообщили о небольшом снеге в воскресенье вечером. В Ленинградской области ожидаются морозы до -25 градусов.