В ночь на понедельник в Петербурге ожидается до 24 градусов мороза А снега не будет

В ночь на понедельник, 28 января, температура воздуха в Петербурге опустится до -19…-21 градусов, а в окрестностях – до -24 градусов. Такие данные в воскресенье приводятся на сайте Северо-Западного УГМС.

При этом, по прогнозу синоптиков, днем столбик термометра поднимется до -11…-13 градусов. На дорогах ожидается гололедица, но снегопада не будет. Ночью и утром возможен местами туман, изморозь.

Добавим, в январе в Петербурге почти ежедневно идет снег. По данным комитета по благоустройству, с начала месяца в городе выпало около 90 см снега. С начала сезона – порядка 1,3 м снега.