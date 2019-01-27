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27.01.19 / 16:08 Новости / Россия и мир

Продажи китайских автомобилей в России выросли до 35,5 тыс. единиц в 2018 году

Но доля китайских брендов составляет только 2%

По итогам 2018 года продажи новых автомобилей китайских брендов в России составили около 35,5 тыс. единиц, что на 11% больше в годовом выражении. Такие данные в воскресенье приводит «Автостат».

Однако на долю китайских марок на российском рынке по-прежнему приходится порядка 2%, отмечают эксперты. Маркой-лидером по продажам китайских автомобилей в России в прошлом году стал Lifan (около 15,1 тыс. проданных авто; -11% год к году). На втором месте Chery (5,61 тыс. автомобилей; -5%), а третье место сохранил Geely (3,35 тыс. реализованных экземпляров; +50%).

Добавим, по данным «Автостата», в декабре продажи автомобилей китайских марок составили около 3,88 тыс. единиц. Год к году показатель вырос на 3%. Таким образом, продажи «китайцев» в 2018 году показывали отрицательную динамику единожды – в ноябре.

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