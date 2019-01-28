В Петербурге скончалась олимпийская чемпионка Нина Балдычева Ей был 71 год

В Петербурге скончалась олимпийская чемпионка Нина Балдычева. Об этом в понедельник сообщили в комитете по физкультуре и спорту.

Как передает 78.ru, спортсменка скончалась накануне в Мариинской больнице. Ей был 71 год.

Балдычева стала чемпионкой зимней Олимпиады в 1976 году в австралийском Инсбруке в эстафете 4х5 км. Также в ту Олимпиаду на заняла третье место в личной гонке на 5 км. В 1980 году Балдычева завоевала второе место в эстафете 4х5 на Олимпиаде в американском Лэйк-Плэсиде.