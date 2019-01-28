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28.01.19 / 11:29 Новости / Петербург и Ленобласть

В Купчино после проверки прокуратуры демонтируют опасную горку

Недостаточно места для скатывающихся

Фото прокуратуры

Во Фрунзенском районе рядом с торгово-развлекательным центром «Рио» демонтируют опасную горку. Об этом в понедельник сообщили в прокуратуре по результатам проверки.

Ведомство установило, что у горки нет безопасного выката, следовательно, она несет угрозу жизни и здоровью катающихся. В настоящий момент горку огородили, она не работает.

Горка появилась у ТРЦ «Рио» в результате заключения контракта с индивидуальным предпринимателем. Тот собирался брать плату за катание с нее.

Накануне в прокуратуре города также сообщили, что проверят школу №291. Проверку проведут после сообщений в СМИ об обнаружении тараканов в образовательном учреждении. По словам очевидцев, на которые ссылаются СМИ, дезинсекция не помогла уничтожить насекомых.

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