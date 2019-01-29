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29.01.19 / 18:05 Новости / Россия и мир

Гендиректором АКРА стал Игорь Зелезецкий

С 15-летним опытом в сфере рейтингов

Коллаж АБН

Генеральным директором Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) стал Игорь Зелезецкий. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе организации.

Как передает ТАСС, Зелезецкий до назначения исполнял обязанности гендиректора после ухода Екатерины Трофимовой. В агентстве подчеркнули, что новый гендиректор проработал в сфере рейтингов 15 лет. В Moody’s Investors Service Зелезецкий трудился 12 лет.

Напомним, 17 января 2019 года стало известно о том, что Екатерина Трофимова оставила должность гендиректора. Совет директоров принял отставку на основании ее заявления. Трофимова возглавляла компанию с 2015 года, когда агентство впервые было открыто.

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