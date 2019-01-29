Все новости

29.01.19 / 17:52 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Компания «Инжгеокад» погасила задолженность по зарплате в 1,2 млн рублей

После вмешательства прокуратуры

Фото АБН

Компания «Инжгеокад» погасила задолженность по зарплате в 1,2 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в прокуратуре Петербурга.

Ведомство по обращению граждан проверила компанию и установила, что «Инжгеокад» задолжал 13 сотрудникам. Прокуратура внесла представление генеральному директору об устранении нарушения. После этого компания полностью погасила долги по заработной плате.

Добавим, ранее стало известно о сумме задолженности «Трансаэро». Компания должна бывшим сотрудникам более 600 млн рублей. В настоящий момент СК ведет поиск всех сотрудников. Ведомство опросило 1,5 тыс. потерпевших.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

114 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.