Компания «Инжгеокад» погасила задолженность по зарплате в 1,2 млн рублей После вмешательства прокуратуры

Компания «Инжгеокад» погасила задолженность по зарплате в 1,2 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в прокуратуре Петербурга.

Ведомство по обращению граждан проверила компанию и установила, что «Инжгеокад» задолжал 13 сотрудникам. Прокуратура внесла представление генеральному директору об устранении нарушения. После этого компания полностью погасила долги по заработной плате.

Добавим, ранее стало известно о сумме задолженности «Трансаэро». Компания должна бывшим сотрудникам более 600 млн рублей. В настоящий момент СК ведет поиск всех сотрудников. Ведомство опросило 1,5 тыс. потерпевших.