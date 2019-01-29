Сбербанк продлил скидку на ипотеку на 2019 года Скидка составляет 0,3 п.п.

Сбербанк продлил скидку на ипотечный кредит на 2019 год для клиентов, которые приобретают квартиру на вторичном рынке в сервисе «ДомКлик». Об этом в компании сообщили во вторник.

Скидка составляет 0,3 п.п. Квартиры, при покупке которых можно воспользоваться предложением, отмечены знаком «Скидка 0,3%». Для этого клиент отправляет объявление с «ДомКлик» на одобрение в Сбербанк. Для подтверждения выбора с покупателем связывается менеджер банка. Затем банк с агентом проверяет продавца, документы и возможность предоставления ипотеки.

Кроме того, теперь вопрос о предоставлении скидки начинает рассматриваться сразу после отправки кадастрового номера или номера квартиры на проверку. Ранее срок ожидания скидки начинался только после проверки данных по выписке из ЕГРН.

Добавим, накануне стало известно, что Сбербанк открыл в Петербурге выставку «Сберегательные кассы в годы блокады». Она посвящен 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Выставка находится в Музее сберегательного дела в башне бывшей Городской Думы. По экспозициям проводятся тематические экскурсии.