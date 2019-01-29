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29.01.19 / 19:44 Без рубрики

В Петербурге закрывали метро «Старая Деревня» почти на полчаса

Из-за бесхоза

Фото АБН

В Петербурге станцию метро «Старая Деревня» закрывали почти на полчаса во вторник вечером. Об этом сообщили в метрополитене.

Закрытие пришлось на самый час пик – с 17:55 до 18:22. На станции проверяли бесхозный предмет.

Напомним, ранее АБН писал, что в 2018 году в Петербурге ни разу не закрывали станции метро «Чкаловская», «Волковская» и «Московские ворота». Больше всего закрывали «Площадь Восстания» и «Невский проспект». Общее количество закрытий всех станций превысило 440 раз.

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