В Петербурге закрывали метро «Старая Деревня» почти на полчаса

В Петербурге станцию метро «Старая Деревня» закрывали почти на полчаса во вторник вечером. Об этом сообщили в метрополитене.
Закрытие пришлось на самый час пик – с 17:55 до 18:22. На станции проверяли бесхозный предмет.
Напомним, ранее АБН писал, что в 2018 году в Петербурге ни разу не закрывали станции метро «Чкаловская», «Волковская» и «Московские ворота». Больше всего закрывали «Площадь Восстания» и «Невский проспект». Общее количество закрытий всех станций превысило 440 раз.
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