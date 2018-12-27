В 2018 году в Петербурге ни разу не закрывали станции «Чкаловская», «Волковская», «Московские ворота» А чаще всего закрывали «Площадь Восстания» и «Невский проспект»

В 2018 году в Петербурге ни разу не закрывали станции метро «Чкаловская», «Волковская», «Московские ворота». Всего же станции закрывали более 440 раз, общее время закрытия составило более 323 часов. Такие результаты показывает подсчет* АБН.

В 2018 году станции закрывали более 440 раз – напомним, в прошлом году только более 400 раз. Общее время закрытия составило почти 323 часа (в 2017 — более 250 часов). Чаще и дольше всего станции закрывали в январе — 62 раза, а также в феврале — 59 раз. Более, чем на час, станции метро закрывали 81 раз за год и всегда — из-за бесхозных предметов. В 2017 году таких закрытий было 65, из них только 48 раз из-за «бесхозов».

Таким образом, в этом году бесхозные предметы вновь удерживают лидерство среди причин закрытия станций. Остальные можно поделить на «технические» и «происшествия». Среди технических причин – обнаружение на линии неисправного состава, технические неисправности, неисправности светофора, неисправности эскалатора – таких случаев за весь год насчитывается всего около десятка. В числе «происшествий» — закрытие вестибюля по указанию полиции, падение пассажира на пути и запах гари, кроме того, в 2018 году сократилось количество закрытий из-за повышенного пассажиропотока. В период введению в эксплуатацию новых станций «Новокрестовская» и «Беговая» несколько раз не работала «Приморская» — из-за подключения пускового участка и осмотра путей новых станций.

Чаще всего в уходящем году закрывали станции с возможностью пересадки и переходом – «Площадь Восстания» (и переход на «Маяковскую») и «Невский проспект» (и переход на «Гостиный двор»). «Восстания» закрывали 28 раз в общей сложности почти на 22 часа, «Невский» — 18 раз в общей сложности почти на 12 часов. Из непересадочных станций больше всего «досталось» «Удельной», на которой есть пересадка на железнодорожную станцию, — 14 раз почти на 10 часов. Далее идут «Гражданский проспект» — 11 раз и более 9 часов простоя, «Проспект Просвещения» и 8 раз и почти 8,5 часов за год, а также «Пионерская» и 10 раз более чем на 8 часов. В прошлом году, напомним, чаще и больше всего закрывали «Крестовский остров» — 21 раз почти на 21,5 часа, в большинстве случаев из-за повышенного пассажиропотока, «Площадь Восстания» оказалась только на втором месте с 21 разом и 11 часами.

Дольше всего одну станцию закрывали 23 марта — на 125 минут «Озерки», по техническим причинам ограничили пассажиропоток на вход, на спуск работал только один эскалатор. По наиболее частой причине закрытия станций, из-за найденного бесхозного предмета, на самый длительный период закрывали станцию метро «Улица Дыбенко» — 27 марта, на 115 минут.

Реже всего станции закрывали в июле, сентябре, октябре и декабре – по 22 раза. И если в этом году ни разу не закрытых станций оказалось три, то в прошлом таковой была только станция метро «Лесная» — и то только потому, что была на ремонте с 28 января по 23 декабря.

*подсчеты велись по данным канала Петербургского метрополитена в Telegram с 1 января по 25 декабря 2018 года

Текст и подсчеты — Елена Васильева, инфографика — Татьяна Боброва / АБН