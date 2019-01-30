Администрация Кронштадтского района объявила конкурс на благоустройство корейского сквера Начальная цена – 30 млн рублей

Администрация Кронштадтского района Петербурга объявила конкурс на благоустройство сквера «с элементами национального корейского колорита». Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта – 30 млн рублей. Сквер должен расположиться на улице Гидростроителей.

Заявки на участие принимают до 19 февраля. Подрядчик должен будет благоустроить сквер по проекту компании «Версаль». Работы необходимо завершить до 15 июля.

Напомним, сквер в Кронштадте решили создать в честь корейского города-партнера Инчхона. Изначально власти Петербурга планировали сделать его в створе Цитадельского шоссе и улицы Зосимова. Предполагалось, что его площадь составит 1,8 га. Открытие назначили на 23 октября.