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30.01.19 / 19:55 Новости / Петербург и Ленобласть

Администрация Кронштадтского района объявила конкурс на благоустройство корейского сквера

Начальная цена – 30 млн рублей

Дизайн-проект «Версаль»

Администрация Кронштадтского района Петербурга объявила конкурс на благоустройство сквера «с элементами национального корейского колорита». Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта – 30 млн рублей. Сквер должен расположиться на улице Гидростроителей.

Дизайн-проект «Версаль»

Заявки на участие принимают до 19 февраля. Подрядчик должен будет благоустроить сквер по проекту компании «Версаль». Работы необходимо завершить до 15 июля.

Напомним, сквер в Кронштадте решили создать в честь корейского города-партнера Инчхона. Изначально власти Петербурга планировали сделать его в створе Цитадельского шоссе и улицы Зосимова. Предполагалось, что его площадь составит 1,8 га. Открытие назначили на 23 октября.

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