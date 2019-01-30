Минфин: Госдолг регионов сократился на 4,7% в 2018 году Регионы с критическим уровнем долга - Мордовия и Костромская область

В 2018 году госдолг российских регионов сократился на 4,7%, или на 109 млрд рублей. Об этом рассказала директор департамента межбюджетных отношений Минфина РФ Лариса Ерошкина в интервью ТАСС, которое было опубликовано в среду.

Она уточнила, что в том числе задолженность по рыночным заимствованиям снизилась на 28 млрд рублей (2,3%). При этом регионы стали чаще выпускать облигации, а также уходить от краткосрочных кредитов к среднесрочным, добавила Ерошкина.

По данным Минфина, в настоящее время проблемы с долгами у двух субъектов — Мордовии и Костромской области. На 1 января 2019 года величина их госдолга превышает доходы. Вместе с тем Лариса Ерошкина отметила, что на начало прошлого года таких регионов было семь.

Добавим, ранее о снижении госдолга в 2018 году отчитались власти Петербурга. По словам главы городского комитета финансов Алексея Корабельникова, год к году показатель снизился на 4%. В результате госдолг составил порядка 30 млрд рублей.