СМИ: ОСАГО в России может подорожать на 500-600 рублей Из-за увеличения лимита выплат по жизни и здоровью пострадавших, а также на компенсацию погребения погибших в ДТП

В России из-за новых поправок в реформу страхования ОСАГО может подорожать на 500-600 рублей. Об этом в среду пишет «Коммерсант» со ссылкой на Российский союз автомобилистов (РСА).

Как сообщили изданию в министерстве финансов РФ, в числе новых поправок ведомство предлагает увеличить лимит выплат по ущербу жизни и здоровью пострадавших в ДТП с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей. Таким образом хотят уравнять размер выплаты ОСАГО с ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков). Кроме того, вырастет и лимит выплат на погребение погибших в ДТП — с 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

При этом Минфин считает, что повышения тарифов удастся избежать, потому что основные выплаты по ОСАГО приходятся на ремонт автомобиля, а не на возмещение ущерба здоровью. Однако в РСА заявили, что средняя премия по стране увеличится с 5,5 тыс. рублей до 6,1 тыс. рублей.

Центробанк РФ поддержал поправки. В пресс-службе регулятора сообщили «Коммерсанту», что выравнивание выплат по ОСАГО и ОСГОП считают справедливым. Однако в ЦБ заявили, что увеличение лимита «безусловно, скажется на стоимости полиса».

Добавим, 9 января 2019 года в России в силу вступили новые тарифы ОСАГО. Тарифный коридор расширился на 20%. Диапазон ставок базового тарифа для владельцев легковых машин составил 2746-4942 рубля вместо 3432-4118 рубля ранее.