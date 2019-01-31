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31.01.19 / 21:30 Новости / Россия и мир

Американцы научили роборуку выполнять задания с учетом понимания собственного «тела»

Роботам недоступна человеческая способность выполнять действия, не задумываясь

Американские инженеры научили роборуку самостоятельно выполнять задания с учетом понимания собственного «тела». Об этом говорится в исследовании Science Robotics.

Роборука в процессе эксперимента сначала исследовала пространство, а затем выполняла множество разных движений и регистрировала конечную точку каждого из них. Роботам недоступна человеческая способность к пониманию собственного тела: люди умеют планировать действия вроде ходьбы, не задумываясь об этом.

Ученые при помощи методов глубокого обучения научили руку выполнять действия самостоятельно. Рука смогла перемещать шарики и писать текст.

Отметим, ранее еще один способ человеческого обучения роборуки представили ученые из Калифорнийского университета в Беркли. Им удалось обучить робота правильно передвигать предметы через взаимодействие с ними.

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