Батанов рассказал об условиях “примирения” с “Метростроем” «Город дает возможность «Метрострою» восстановить репутацию надежного партнера»

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов рассказал об условиях “примирения” с ОАО “Метрострой”. Об этом в пятницу сообщили в аппарате вице-губернатора.



По словам Батанова, предприятие за 10 дней должно погасить долги по зарплатам перед работниками, решить все проблемы с налоговыми органами, а также доказать наличие финансовых источников для выполнения контракта. Кроме того, подрядчик должен завершить строительство станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» Фрунзенского радиуса до 1 июля этого года. Если условия не будут выполнены, город “будет вынужден вернуться к процедуре расторжения контрактов”.

Приостановить расторжение контрактов Батанов решил из-за обращений ветеранов и рабочих к врио губернатора Александру Беглову. Он рассказал, что “Метрострой” представил Смольному план урегулирования сложившейся ситуации. Предприятие готов в ближайшее время заключить с налоговой мировое соглашение и предоставить залог. Кроме того, “Метрострой” должен отозвать иски. Также стороны планируют согласовать план производства работ в ближайшее время. Батанов подчеркнул, что со стороны Смольного это акт доброй воли, однако контролировать ситуацию будут пристальнее.

Добавим, в пятницу, 1 февраля, Батанов провел несколько встреч с местростроителями и руководством компании. Накануне “Метрострой” перевел 179 млн рублей сотрудникам в качестве зарплаты за декабрь. Эти деньги предприятие получило от Смольного за выполнение работ на четвертой линии метрополитена.