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02.02.19 / 15:30 Новости

Росстандарт предложил повысить штрафы за лживые ГОСТы

Производителям, указывающим на маркировке недостоверные данные, грозят крупными штрафами

Производителей предложили штрафовать за лживые ГОСТЫ. Фото: flikr.com

Росстандарт выступил с инициативой ввести крупные штрафы за недостоверную маркировку продукции ГОСТами. Об этом сообщил глава службы Алексей Абрамов. 

По словам Абрамова, Росстандарт предложит ввести отдельный состав административного правонарушения за лже-ГОСТЫ, сообщает «Российская газета». Сумму штрафа предлагается установить от 1% до 3% от годовой выручки фирмы-нарушителя.

Абрамов уверен, что эти меры будут эффективными. Он отметил, что похожие санкции для АЗС после повышения штрафов с 60 тыс. рублей до 560 тыс. рублей показали свою действенность.

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