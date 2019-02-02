Росстандарт предложил повысить штрафы за лживые ГОСТы Производителям, указывающим на маркировке недостоверные данные, грозят крупными штрафами

Росстандарт выступил с инициативой ввести крупные штрафы за недостоверную маркировку продукции ГОСТами. Об этом сообщил глава службы Алексей Абрамов.

По словам Абрамова, Росстандарт предложит ввести отдельный состав административного правонарушения за лже-ГОСТЫ, сообщает «Российская газета». Сумму штрафа предлагается установить от 1% до 3% от годовой выручки фирмы-нарушителя.

Абрамов уверен, что эти меры будут эффективными. Он отметил, что похожие санкции для АЗС после повышения штрафов с 60 тыс. рублей до 560 тыс. рублей показали свою действенность.