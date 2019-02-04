Правительство РФ выделит 309,5 млрд рублей на развитие Крымского полуострова В текущем году будет выделено 150,5 млрд рублей

Правительство РФ выделит 309,5 млрд рублей на госпрограмму по социально-экономическому развитию Крымского полуострова. Об этом стало известно в понедельник из соответствующего документа на сайте правительства.

Такая сумма предусмотрена на 2019-2022 годы. В текущем году будет выделено 150,5 млрд рублей, в 2020 году — 120,7 млрд рублей, в 2021 году — 26,3 млрд рублей, в 2022 году — 12 млрд рублей.

Согласно документу, программа предусматривает развитие бизнес-сектора в регионе, инфраструктуры, туризма и т.п. Ключевыми показателями эффективности программы являются также продление автомобильных дорог регионального значения согласно нормативным требованиям: в Республике Крым планируется увеличить протяженность с 1287,5 км по состоянию на 2015 год до 2470,1 км в 2022 году, в Севастополе — с 327,7 км в 2015 году до 653 км в 2022 году; обеспечение дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях: с 525 мест в 2015 году до 2о 24525 в 2022 году; а также увеличение туристического потока с 4948 тыс. человек в 2015 году до 8200 тыс. человек в 2022 году.

Добавим, 15 мая 2018 года открыли автодорожную часть Крымского моста. Он соединил Керченский полуостров с Таманским полуостровом в Краснодарском крае. Мост обеспечивает постоянную транспортную связь полуострова с другими регионами РФ.