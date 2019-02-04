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04.02.19 / 15:06 Новости / Петербург и Ленобласть / Россия и мир

Суд удовлетворил иск Сбербанка к “Юлмарт”

На сумму более 1,3 млрд рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск ПАО “Сбербанк” к НАО “Юлмарт” о включении в реестр долгов ответчика требований на сумму более 1,3 млрд рублей. Об этом стало известно в понедельник из определения суда, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

Ответчик должен выплатить Сбербанку 997,5 млн рублей основного долга и 338,2 млн рублей неустойки.

Напомним, в декабре прошлого года совладелец “Юлмарт” Михаил Васинкевич с женой Галиной Васинкевич не смогли оспорить определение суда на признание его банкротом в Тринадцатом Арбитражном апелляционном суде. Адвокат другого совладельца компании Дмитрия Костыгина рассказал, что Васинкевич ссылался на нарушение процессуальных норм. Васинкевичу предъявили требования более чем на 1 млрд рублей.

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