СМИ: “Победа” рассказала Росавиации о финансовой несостоятельности Utair Стоимость чистых активов Utair с конца 2017 по первое полугодие 2018 года оказались в минусе

Гендиректор авиаперевозчика “Победа” Андрей Калмыков рассказал руководителю Росавиации Александру Нерадько о финансовой несостоятельности авиакомпании Utair. Об этом в понедельник пишет газета “Ведомости” со ссылкой на соответствующее письмо Калмыкова.

Как говорится в письме, стоимость чистых активов Utair с конца 2017 по первое полугодие 2018 года оказались в минусе. По словам автора обращения, недостаток финансов угрожает безопасности полетов, а также возникает риск резкой остановки работы компании. Кроме того, Калмыков напомнил главе ведомства, что Utair должен подтверждать достаточность финансов и имущества для обслуживания самолетов и поддержания их летной годности, а контролировать это должна Росавиация.

Однако в письме не приводится никаких предложений о мерах реагирования на ситуацию. А в заключение письма говорится, что оно “направляется для информации”. Росавиация, Utair и «Победа» не стали комментировать изданию это письмо.

Напомним, в декабре 2019 года Utair допустил дефолт. Авиакомпания не выплатила кредиторам 1 млрд рублей. В январе 2019 года министр транспорта сообщил, что ведомство ищет варианты по поддержке авиакомпании. В обсуждении вариантов участвует и сам перевозчик, и его крупнейшие кредиторы.