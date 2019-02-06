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06.02.19 / 07:17 Новости

Стало известно, кто смог пригласить в Петербург Джима Керри на роль Воланда

Продюсеры хорошо известны в Петербурге.

Фото: официальная группа мюзикла «Мастер и Маргарита»

Известный комик Джим Керри предстанет в Санкт-Петербурге в роли Воланда. Роль мессира он сыграет в мюзикле «Мастер и Маргарита», которым занимается продюсерская компания Makers Lab.

Предстанет на суд зрителей в роли Воланда Дмим Керри уже скоро. При этом в постановке будет задействован  еще один актер, которому досталась роль тени Воланда. Сама постановка готовится в театре «ЛДМ. Новая сцена». Продюсеры сообщили, что комик тайно посетил в прошлом месяце мюзикл и, видимо, он его так впечатлил, что Джим Керри и согласился на роль.

О Makers Lab известно, что она входит в состав холдинга FOOD RETAIL GROUP, об этом сообщается в карточке компании на сайте HH.ru. Холдинг Food Retail Group (FRG), основали бизнесмены  Михаил Тевелев и Евгений Кадомский. Флагманским проектом холдинга является сеть ресторанов «Две палочки».

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