ЗакС Петербурга в первом чтении принял поправки к городскому закону о митингах В Петербурге увеличится количество гайд-парков

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга в первом чтении приняли поправки к городскому закону о митингах. Об этом в среду в своем Telegram-канале сообщил депутат Денис Четырбок.

Согласно документу, в Петербурге увеличится количество гайд-парков. В настоящее время в городе есть четыре подобные площадки. Предполагается увеличить их как минимум до восьми. Также будет увеличен лимит участников протестных акций, не требующих согласования, с 200 до 500 человек. Будет введен запрет на проведение митингов на объектах транспортной инфраструктуры с 7:30 до 9:30 и с 17:30 до 20:00 по московскому времени. Кроме того, поправки устанавливают принцип “одного окна” — согласовать акцию можно будет в комитет по вопросам законности и правопорядка без дополнительных обращений.

Законопроект депутата представил Денис Четырбок. По его словам, эти поправки — результат совместной работы депутатского корпуса, членов городского правительства, уполномоченного по правам человека и представителей научного сообщества.

Добавим, гайд-парки представляют собой площадки, на которых разрешено проводить митинги без предварительного согласования. Законопроект был представлен 1 февраля на заседании парламентского комитета по законодательству. Ранее Четырбок предлагал также использовать электронно-цифровую подпись для уведомления властей о предстоящей акции.