Пенсии в России сократились впервые с 2015 года По итогам прошлого года реальный размер средней пенсии по стране упал на 2,4%

Росстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение России», в котором сообщается о ситуации с пенсиями в стране. По итогам 2018 года реальный размер средней по стране пенсии сократился в годовом исчислении на 2,4%. Это первое падение за четыре года.

В 2018 году средний размер пенсии составил 13 тысяч 360 рублей. Указанная сумма на 3,7% превышает показатель 2017 года, пишет в своем докладе Росстат. Эти цифры указываются без учета 5 тысяч рублей, которые выплатили пенсионерам в январе 2017 года за отказ от полноценной индексации пенсий в 2016 году.

Номинальный размер средней пенсии 2018 года с учетом этой выплаты оказался лишь на 0,4% выше, чем в 2017 году.

Реальный размер пенсии в прошлом году даже без учета единовременной выплаты 5 тысяч годом ранее увеличился на 0,8%, а с учетом этой выплаты — сократился на 2,4%.

Снижение реального размера пенсий произошло впервые с 2015 года, когда он уменьшился на 2,5%.

В 2016 году прирост реальных пенсий составил 1,1%, а еще через год — 3,6% (без учета разовой выплаты +0,3%).

В целом доходы россиян в 2018 году снизились на 0,2%.