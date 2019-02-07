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07.02.19 / 20:36 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Журналист Максим Шевченко решил баллотироваться на пост губернатора Петербурга

Депутат Заксобрания Владимирской области от КПРФ хочет участвовать в губернаторских выборах в Петербурге

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Российский журналист, депутат Заксобрания Владимирской области от КПРФ Максим Шевченко в эфире «Эха Москвы» заявил, что будет участвовать в выборах губернатора Петербурга.

Если у Шевченко не получится договорится с КПРФ и выдвинуться от этой партии, он пойдет самовыдвиженцем.

По его словам, ситуация в Петербурге сейчас сложная и власти должны быть готовы к открытой борьбе.

Добавим, выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2019 года. О своем желании баллотироваться на пост главы города ранее сообщили депутат петербургского заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский, лидер фракции «Партии роста» в заксобрании Оксана Дмитриева, лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански и политик и телеведущая Ксения Собчак.

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