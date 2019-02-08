Генерал-лейтенант Умнов не отметит семь лет на посту главы ГУ МВД Петербурга и Ленобласти Москва зовет

Занимавший почти семь лет должность начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-лейтенант Сергей Умнов освободил место и отправляется в Москву. Указом президента России он назначен помощником министра МВД.

В Петербурге в правоохранительных органах Сергей Умнов работал с 1986 года, тогда он стал простым милиционером патрульно-постовой. Спустя 28 лет, 1 марта 2012 года указом Президента РФ №257 он был назначен главой ГУ МВД города и области.

Кто займет место Сергея Умнова в Петербурге, пока не уточняется.