LADA открыла прием заказов на учебную модель LADA Granta LADA предлагает четыре варианта автомобиля: Standard, Classic, Optima и Comfort

LADA открыла прием заказов на специализированную учебную модель LADA Granta, предназначенную для автошкол. Об этом в компании сообщили в пятницу.



В компании отметили, что это уникальное предложение на рынке. Гарантийный срок автомобиля составляет три года (или 100 тыс. км). Модель отличается наличием специальной наклейки “Ученик”, дополнительным зеркалом для инструктора, а также еще одним комплектом педалей тормоза и сцепления. Для активации второго комплекта педалей используется металлический вал, который является более надежным, чем тросовый привод. Дополнительное оборудование стоит 28 тыс. рублей.

LADA предлагает четыре варианта автомобиля: Standard, Classic, Optima и Comfort. Standard оборудован 87-сильным мотором и МКПП, водительской подушкой безопасности, системой ЭРА-ГЛОНАСС, тонированным стеклами. Комплектация Classic с пакетом Optima предлагается с одним из двух двигателей: 87 л.с.+МКПП и 106 л.с.+АМТ. Также автомобиль оснащен кондиционером, электроусилителем руля, бортовым компьютером, электростеклоподъемниками передних дверей, регулировкой рулевой колонки по высоте. В седане Comfort установлен 98-сильный мотор и АКПП, а также подушка безопасности водителя и пассажира, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиосистема, окрашенные в цвет кузова наружные зеркала, ручки и молдинги дверей.