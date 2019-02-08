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08.02.19 / 17:09 Новости / Россия и мир

LADA открыла прием заказов на учебную модель LADA Granta

LADA предлагает четыре варианта автомобиля: Standard, Classic, Optima и Comfort

Фото: LADA

LADA открыла прием заказов на специализированную учебную модель LADA Granta, предназначенную для автошкол. Об этом в компании сообщили в пятницу.

В компании отметили, что это уникальное предложение на рынке. Гарантийный срок автомобиля составляет три года (или 100 тыс. км). Модель отличается наличием специальной наклейки “Ученик”, дополнительным зеркалом для инструктора, а также еще одним комплектом педалей тормоза и сцепления. Для активации второго комплекта педалей используется металлический вал, который является более надежным, чем тросовый привод. Дополнительное оборудование стоит 28 тыс. рублей.

Фото: LADA

LADA предлагает четыре варианта автомобиля: Standard, Classic, Optima и Comfort. Standard оборудован 87-сильным мотором и МКПП, водительской подушкой безопасности, системой ЭРА-ГЛОНАСС, тонированным стеклами. Комплектация Classic с пакетом Optima предлагается с одним из двух двигателей: 87 л.с.+МКПП и 106 л.с.+АМТ. Также автомобиль оснащен кондиционером, электроусилителем руля, бортовым компьютером, электростеклоподъемниками передних дверей, регулировкой рулевой колонки по высоте. В седане Comfort установлен 98-сильный мотор и АКПП, а также подушка безопасности водителя и пассажира, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиосистема, окрашенные в цвет кузова наружные зеркала, ручки и молдинги дверей.

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