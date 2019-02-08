Полицейские нашли тигренка при обыске в Татарстане В возрасте двух месяцев

Сотрудники ГУНК МВД России и Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан нашли тигренка при обыске в доме предполагаемого организатора нарколабаратории под видом благотворительного фонда в городе Набережные Челны. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

Двухмесячного тигренка передали на ответственное хранение. Силовики решают вопрос его дальнейшего содержания.

Его обнаружили в доме 32-летнего ранее судимого фигуранта дела. Предполагается, что он был руководителем организации, а также вовлек в преступную деятельность двоих родственников в возрасте 23 и 26 лет. Лабораторию по изготовлению наркотиков обнаружили в подсобке офиса благотворительного офиса.

Добавим, следственные органы МВД по Республике Татарстан возбудили уголовное дело. Во дворе дома, кроме тигренка, был обнаружен «ГАЗель»-фургон, в котором обвиняемые сушили изготовленные наркотики весом более 5 кг.