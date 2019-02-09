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09.02.19 / 12:53 Новости

«Армии дворников» в разных районах Петербурга испугали горожан

Двор в Парголово 9 февраля бросились убирать десятки дворников

В Осиновой Роще появилась «армия дворников». Фото: vk.com/spb_today

Улицы и дворы Петербурга в субботу, 9 февраля, заполонили толпы людей в зеленых жилетах. Петербуржцы признаются, что не видели такого количества дворников за всю зиму.

«Армии дворников» горожане заметили в Осиновой Роще в микрорайоне Парголово. Кроме того, люди с лопатами рассредоточились по двору на Гражданском проспекте, а также на Костромском проспекте, углу Невского и набережной реки Фонтанки. Фотографии наводнивших Северную столицу рабочих петербуржцы выкладывают в соцсетях.

Некоторые пользователи пишут, что во «флешмобе» в Осиновой роще участвуют не только дворники, но сотрудники пожарной службы.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов объявил 9 февраля субботник для чиновников и сотрудников подведомственных комитетам Смольного учреждений. По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, Беглов также примет участие в очистке города от снега.

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