Рядом с СКК появится парк со скейт-площадкой, йогой и памптреком КГА опубликовал эскиз благоустройства территории вокруг СКК

Комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал эскиз проекта обустройства территории СКК «Петербургский» после реконструкции.

Генплан благоустройства территории вокруг СКК предполагает, что участок станет полноценным общественным пространством со спортивными и детскими площадками.

В частности, в КГА предлагают создать на территории парка поле для игры в мини-футбол, скейт-парк, территорию для занятий боулдерингом с инструкторами. Для любителей экстремальной езды на велосипеде построят памптрек. В проект также включили фестивальную зону, студию для занятий танцами и йогой, «зеленый» паркинг, магазины и рестораны.

Напомним, реконструкция СКК и прилегающей территории должна завершиться к чемпионату мира по хоккею, который Петербург примет в 2023 году. При этом судьба самого здания СКК пока остается под вопросом. Проект, одобренный заказчиком в лице СКА, предполагает, что в парке появится новое здание спортивного комплекса в виде шайбы. В конце января активисты выстроились в цепь, чтобы выразить протест против сноса СКК.

Добавим, что в конце 2018 года Смольный предложил выделить 6 млрд рублей на реконструкцию СКК.