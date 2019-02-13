IKEA оборудовала вагон поезда Москва-Петербург своей мебелью

Российское подразделение шведской компании IKEA в рамках своей рекламной компании «Спите лучше» 13 февраля запустила конкурс. Победители поедут из Москвы в Петербург или обратно в фирменном вагоне, который оборудован мебелью компании.
У каждого купе будет индивидуальный дизайн. Пассажиров накормят блюдами из ресторана IKEA. Состав выйдет на линию с 17 февраля и закончит курсировать 6 марта.
Участники конкурса должны будут рассказать, почему им нужно выспаться в поездке.
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Реплики
почему нет информации о том, что это за поезд и как принять участие в конкурсе? это какая-то тайна большая?