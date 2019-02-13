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13.02.19 / 14:40 Без рубрики / Новости / Общество

IKEA оборудовала вагон поезда Москва-Петербург своей мебелью

Он будет курсировать с 17 февраля по 6 марта


Российское подразделение шведской компании IKEA в рамках своей рекламной компании «Спите лучше» 13 февраля запустила конкурс. Победители поедут из Москвы в Петербург или обратно в фирменном вагоне, который оборудован мебелью компании.

У каждого купе будет индивидуальный дизайн. Пассажиров накормят блюдами из ресторана IKEA. Состав выйдет на линию с 17 февраля и закончит курсировать 6 марта.

Участники конкурса должны будут рассказать, почему им нужно выспаться в поездке.

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Реплики

  1. Алексей 13.02.2019 at 21:10 - Reply

    почему нет информации о том, что это за поезд и как принять участие в конкурсе? это какая-то тайна большая?

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