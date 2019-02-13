IKEA оборудовала вагон поезда Москва-Петербург своей мебелью Он будет курсировать с 17 февраля по 6 марта



Российское подразделение шведской компании IKEA в рамках своей рекламной компании «Спите лучше» 13 февраля запустила конкурс. Победители поедут из Москвы в Петербург или обратно в фирменном вагоне, который оборудован мебелью компании.

У каждого купе будет индивидуальный дизайн. Пассажиров накормят блюдами из ресторана IKEA. Состав выйдет на линию с 17 февраля и закончит курсировать 6 марта.

Участники конкурса должны будут рассказать, почему им нужно выспаться в поездке.