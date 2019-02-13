Петербургские депутаты хотят отделить навал мусора от свалки И штрафовать за него

В петербургском парламенте предлагают внести изменение в статью 2 закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Народные избранники желают ввести такое понятие как «навал отходов (мусора)».

Установление понятия «навал отходов (мусора)» позволит более четко разграничить навал мусора от несанкционированной свалки в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, говорится в пояснительной записке к законопроекту подписанной депутатами Денисом Четырбоком и Марией Щербаковой.

В самом законопроекте «навал отходов (мусора)» определено как «складирование отходов производства и потребления на площади не менее 1 кв.м, но не более 10 кв.м, не обустроенное в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды».

Законопроект предлагает за навал мусора штрафовать юридических лиц на сумму от 40 тысяч до 200 тысяч рублей, а граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей.