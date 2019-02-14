Нефть марки Brent превысила отметку в $64 за баррель впервые с ноября Апрельские фьючерсы достигли $64,75 за баррель

Нефть марки Brent в ходе торгов четверга превысила отметку в $64 за баррель впервые с 21 ноября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

По фиксингу на 12:23 по московскому времени, апрельские фьючерсы на нефть марки Brent достигли $64,75 за баррель, прибавив 1,761%. Последний раз Brent превышал отметку в $64 в ноябре прошлого года, тогда стоимость нефти этой марки достигла $64,24 за баррель.

Добавим, 12 февраля ОПЕК ухудшила свой прогноз на мировой спрос на нефть в 2019 году. Понижение составило 50 тыс. баррелей в сутки. Теперь организация прогнозируется спрос на уровне 1,24 млн баррелей в сутки . Это связано со снижением темпов экономического роста во многих странах.