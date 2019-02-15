Прокуратура добилась дисквалификации председателя ТСЖ

Прокуратура Красногвардейского района провела проверку соблюдения требований закона ТСЖ «ЖСК-1250», сообщили в ведомстве.
В ходе проверки выяснилось, что председатель правления товарищества совмещал должности управляющего многоквартирным домом и председателя правления товарищества и не принимал мер по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими организациями.
Ему назначено наказание в виде дисквалификации сроком на десять месяцев.
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