Handelsblatt предрекла России будущее «великой IT-державы» Немецкое издание утверждает, что РФ для этого не хватает только глобального игрока

РФ имеет все шансы превратиться в «великую IT-державу» благодаря инновационным решениям российских IT-компаний, которые зачастую не уступают конкурентам из Кремниевой долины. Об этом сообщает немецкая деловая газета Handelsblatt.

Как утверждает автор статьи, в РФ быстро растет количество пользователей интернета. РФ с интернет-аудиторией в 90 млн пользователей представляет собой крупнейший в Европе сегмент сети.

Еще одним фактором стали показатели оборота онлайн-торговли в РФ, которая также находится на подъеме. Издание отмечает, что доходы IT-компаний в России также стремительно растут. Так, поисковик «Яндекс» в скором времени может стать для россиян сервисом, который включает в себя функции Amazon и Google. В прошлом году, по данным газеты, доходы «Яндекса» увеличились сразу на 36% до почти $1,8 млрд, а прибыль выросла на 430%, или до $660 млн.

Единственное, что мешает РФ уже сейчас стать мировой IT-державой, — это отсутствие на рынке высоких технологий глобального игрока.