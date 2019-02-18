Курсы доллара и евро снижаются в ходе торгов на Московской бирже несмотря на санкционные риски Доллар - 66,255 рубля; евро - 74,92 рубля

Курсы доллара и евро снижаются в ходе торговой сессии в понедельник на Московский бирже. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По фиксингу на 12:11 по московскому времени, доллар подешевел на 4,5 копейки и торгуется у отметки 66,255 рубля. А европейская валюта снизилась незначительно — на 0,25 копейки. Евро торгуется по 74,92 рубля.

Как отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, на прошлой неделе рубль к доллару упал на 1,5%. Однако с учетом возвращения санкционной тематики, упадок можно назвать скромным. По словам Николаева, негативный фон сбалансировался увеличением цен на нефть на 6,5% за неделю. Рубль вряд ли вернется к устойчивому росту в ближайшее время, однако позитивные прогнозы на стоимость нефти и налоговый период в России могут «нейтрализовать» негативные факторы из-за действий Запада. В целом, рубль в рискованном положении, однако серьезной угрозы падения курса нет, резюмировал аналитик.