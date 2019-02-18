В Baring Vostok назвали обвинения против своих сотрудников безосновательными

Baring Vostok приостановила полномочия арестованного Майкла Калви, а также еще трех сотрудников, которые стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве, сообщили в компании.
Исполнять обязанности главы Baring Vostok Capital Partners будут старший партнер фонда Елена Ивашенцева и сооснователь Алексей Калинин,
Сама компания продолжит работу в штатном режиме.
«Обвинения, выдвинутые против наших сотрудников, не имеют под собой оснований, и мы абсолютно убеждены, что суд установит это», – заявили Ивашенцева и Калинин.
Напомним, 15 февраля Майкл Калви и еще пять фигурантов дела были задержаны по подозрению в мошенничестве на 2, 5 млрд рублей. На следующий день, 16 февраля Басманный суд арестовал Майкла Калви на два месяца. Он будет находиться под стражей до 13 апреля.
По версии следствия, Калви, заведомо зная о наличии подконтрольного ему Первого коллекторского бюро долга на сумму 2,5 млрд рублей, организовал сделку по продаже его акций банку «Восточный экспресс», что привело к фактическому хищению этих средств. Как полагает следствие, стоимость активов была оценена в 3 млрд рублей, хотя их реальная их рыночная стоимость не превышает 600 тыс. рублей. Майкл Калви свою вину отрицает. Банк «Восточный» признан потерпевшим.
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